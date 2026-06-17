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Seleccionado chileno deja Europa y sorprende con su nuevo club en Sudamérica

El defensa de La Roja, Guillermo Maripán, llegó a un acuerdo con un elenco sudamericano tras no renovar su vínculo con el Torino.

Daniel Ramírez

Seleccionado chileno deja Europa y sorprende con su nuevo club en Sudamérica

Seleccionado chileno deja Europa y sorprende con su nuevo club en Sudamérica / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El seleccionado chileno Guillermo Maripán prepara las maletas para volver a jugar en Sudamérica después de completar diez temporadas en Europa, donde pasó por las ligas de España, Francia e Italia.

Según información de AS, el defensa nacional llegó a un acuerdo con Inter de Porto Alegre luego de no renovar su vínculo con el Torino.

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La fuente citada reveló que el zaguero de 32 años viajará a Brasil la próxima semana para realizarse los exámenes médicos. En caso de superar con éxito esta revisión, el “Memo” firmará un contrato hasta diciembre de 2028 con el elenco gaúcho.

De esta forma, Guillermo Maripán vivirá su primera experiencia en el fútbol brasileño y vestirá la quinta camiseta de su carrera, tras sus pasos por Universidad Católica, Deportivo Alavés, Mónaco y Torino.

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