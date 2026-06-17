Lejos de Muy Muy Lejano: confirman cadena perpetua para tres integrantes de banda criminal “Los Shrek” en Calama

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó las condenas de cadena perpetua simple contra tres integrantes de la banda criminal Los Shrek por un ataque armado ocurrido en febrero de 2023 en Calama, que dejó una persona fallecida y siete víctimas de homicidio frustrado.

El tribunal rechazó los recursos de nulidad presentados por las defensas y mantuvo la sentencia dictada a fines de marzo, que estableció la responsabilidad de los acusados por un homicidio calificado consumado, siete homicidios frustrados y disparos injustificados.

Según la investigación de la Fiscalía de Calama y como informan medios regionales, los condenados llegaron junto a otros sujetos al centro de eventos La Herradura, donde se desarrollaba un concierto urbano, y dispararon contra los asistentes. La indagatoria apunta a que el ataque estuvo motivado por la presencia de integrantes de una banda rival en el lugar.

Se recuperó una ametralladora y una escopeta

Al ratificar el fallo, la justicia dio por acreditada la agravante de alevosía. La sentencia señala que “no se trató de un evento casual o accidental, sino que de un acto previamente planificado” por integrantes de Los Shrek, quienes ingresaron armados y con elementos destinados a ocultar su identidad.

Además de la cadena perpetua simple, los tres condenados recibieron 541 días de presidio por disparos injustificados. Un cuarto acusado fue sentenciado como encubridor a dos penas de 10 años y un día de cárcel, además de 41 días de presidio.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía junto a Carabineros y la PDI, permitió recuperar una ametralladora automática y una escopeta semiautomática que habrían sido utilizadas durante el ataque.