¿Se prohibirán rifas y bingos comunitarios por el Registro de Vándalos? Esto respondió el Gobierno

El debate por el Registro Único de Vándalos e Incivilidades sumó una nueva arista luego de que surgieran dudas sobre si el proyecto podría afectar la realización de rifas, bingos o loterías comunitarias.

Ante esas preguntas, el Gobierno salió a precisar los alcances de la iniciativa. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que el proyecto apunta a sancionar actos vandálicos e incivilidades, pero marcó una diferencia respecto de actividades comunitarias que cumplen con la normativa vigente.

“Este proyecto es una ley que crea un registro nacional de actos vandálicos e incivilidades”, señaló.

Rifas, bingos y permisos: la aclaración del Ejecutivo

Arrau enumeró algunas de las conductas que podrían quedar asociadas al registro, entre ellas destruir bienes públicos, realizar rayados no autorizados, dañar monumentos nacionales, interrumpir el tránsito, usurpar inmuebles fiscales o establecimientos educacionales, evadir el pago del transporte público, consumir alcohol o drogas en la vía pública, provocar desórdenes en espectáculos públicos, amenazar o agredir a autoridades, y participar en carreras no autorizadas.

Respecto de las consecuencias de ingresar al registro temporal, el ministro detalló que podría afectar el acceso a determinados beneficios o permisos. Entre ellos mencionó “postular a subsidios habitacionales o arriendos, acceder a algunas becas o beneficios, participar en determinados fondos concursables”, además de perder beneficios tarifarios del transporte público, no renovar licencia de conducir, no obtener pasaporte o no poder asistir a ciertos espectáculos masivos y casinos de juego.

Sobre la inquietud por bingos o loterías comunitarias, Arrau descartó que se trate de lo mismo que actos vandálicos, aunque remarcó que esas actividades deben cumplir la ley. “Es algo bastante diferente a actividades comunitarias que se realizan”, sostuvo.

En esa línea, el secretario de Estado explicó que el punto central está en la autorización. “Para hacer una colecta, usted necesita un permiso; usted para hacer una manifestación pública, necesita un permiso de la autoridad; usted para hacer loterías, necesita un permiso de la autoridad”, afirmó.

Arrau agregó que el objetivo del proyecto es que se respeten las normas vigentes. “Lo que estamos buscando acá es precisamente que se cumpla la ley”, indicó.

Así, según la explicación del Gobierno, las rifas o bingos comunitarios no quedarían prohibidos por el solo hecho de realizarse, pero sí deberían cumplir las autorizaciones correspondientes.