“Quería retirarme en Colo Colo y terminar este año ahí; todavía me sentía capacitado para jugar”

Una de las salidas más comentadas que ha tenido Colo Colo en los últimos mercados es la de Esteban Pavez. El volante de 36 años dejó el Estadio Monumental a inicios de año tras perder espacio con Fernando Ortiz y fichó por Alianza Lima, donde recuperó protagonismo y fue campeón del Torneo Apertura en Perú junto a Pablo Guede.

En medio de sus vacaciones en Chile, el mediocampista volvió a hablar de su partida del ‘Cacique’ y reconoció que uno de sus grandes deseos era retirarse en la institución. “Lo estaba pasando mal. El año pasado lo pasé mal varias veces”, comentó Pavez en el programa Tipster.

“Me dolió mucho cuando no me citaron por segunda vez consecutiva. Nunca me había pasado. Sabía que me podía tocar en algún momento, pero cuando llega, de verdad que duele. Seguía entrando de la misma forma, pero duele, porque todavía me sentía capacitado para jugar”, agregó.

Respecto a su arribo a Perú, el excapitán albo confesó que “cuando me llegó la oportunidad de Alianza no lo dudé, porque está Pablo (Guede) que me conoce muy bien y yo también lo conozco”.

“Antes de eso yo no me quería ir de Colo Colo, mi familia sabe. Yo quería terminar este año ahí. Quería retirarme en Colo Colo, pero el fútbol va cambiando, es de momentos. El año pasado no fue bueno personalmente y tampoco en lo grupal". agregó.

Por último, Esteban Pavez señaló que “la mejor decisión fue haberme ido a Alianza. El año pasado hubo un par de entrenamientos en los que iba a entrenar y daba lo mejor de mí, pero no estaba feliz. Eso va contra mí. Yo amo el fútbol y sigo entrenando como un niño todavía. Fue una muy buena decisión haberme ido. Volví a reencantarme con el fútbol. Estoy disfrutando en Alianza y, aparte, es un equipo grande, así que contento por eso".