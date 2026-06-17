La trastienda de la inspección nocturna al Hospital El Pino

Una crucial reunión de trabajo en terreno sostuvieron la noche de este miércoles el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

El objetivo principal del encuentro fue abordar la profunda crisis de inseguridad que afecta de forma diaria al entorno del Hospital El Pino y a la estación de Metro colindante, un sector donde confluyen miles de personas.

Durante la cita, el jefe comunal expuso la urgencia de la situación y propuso formalmente el diseño de un plan especial de resguardo.

La iniciativa busca proteger tanto a los vecinos y usuarios del tren subterráneo como a los pacientes y trabajadores del centro asistencial, quienes se han visto expuestos a constantes hechos delictivos.

Inspección nocturna al recinto hospitalario

Tras la reunión inicial, la comitiva se trasladó hasta las dependencias del Hospital El Pino. En el lugar, las autoridades escucharon de primera mano los testimonios y requerimientos del equipo de salud, encabezado por su director, Edgardo Villavicencio.

Al término del recorrido, el ministro Martín Arrau enfatizó la necesidad de un trabajo coordinado. “Anduvimos en terreno, el alcalde nos explicó distintas situaciones y acá el llamado es a seguir trabajando juntos. Las diferencias políticas quedan muy lejos cuando se trata de la seguridad y la tranquilidad de las personas”, manifestó el secretario de Estado.

Un problema estructural que requiere acuerdos

Por su parte, el alcalde Christopher White valoró que el Ejecutivo se desplace a las zonas críticas para tomar decisiones con mayor arraigo en la realidad local.

“El ministro tomó conocimiento de lo que el Hospital El Pino y su entorno viven diariamente. Estamos ante un problema estructural, complejo, y para poder cambiar esa realidad se deben tomar acciones mediante un acuerdo transversal”, puntualizó el edil.

White agregó que confía en que este encuentro rinda frutos a corto plazo: “El ministro Arrau escuchó a este alcalde, al director del hospital y confío en que pronto tendremos anuncios que permitan mejorar este espacio tan clave”.

En la mesa de trabajo técnica también participaron activamente el Delegado Presidencial Metropolitano, Germán Codina, junto a representantes de las comisarías de Carabineros de San Bernardo y miembros de la Delegación Provincial de Maipo.