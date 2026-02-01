;

“Despedirme de Colo Colo no es fácil; gracias por ayudarme a cumplir mis sueños, los llevaré en mi corazón por siempre”

Esteban Pavez compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras cerrar su etapa en el “Cacique” y partir a Alianza Lima.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Esteban Pavez cerró de manera definitiva su tercera etapa en Colo Colo. Tras oficializado como nuevo refuerzo de Alianza Lima, el volante de 35 años se pronunció en sus redes sociales y compartió un emotivo mensaje para despedirse del “Cacique”.

“Despedirme de mi querido Colo Colo no es fácil, pero quiero tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes, la familia Colo Colo”, comenzó el escrito publicado por el excapitán albo en su cuenta de Instagram.

“Desde el momento en que llegué, he vivido momentos inolvidables, llenos de pasión y esfuerzo. Aunque he conseguido 9 títulos, lo que realmente guardo en mi corazón es el respeto y cariño de todos los trabajadores del club y la gente que me conoció“, agregó.

En esa línea, Pavez extendió su agradecimiento a los hinchas pese a las duras críticas que recibió en 2025 y afirmó: “Quiero agradecer de todo corazón a los hinchas por su apoyo en todo momento. Un agradecimiento muy especial a los guerreros del staff: médicos, kinesiólogos, utileros, masajistas y a todo el increíble equipo que está detrás de cada éxito".

“Cada uno de ustedes ha dejado huellas imborrables en mi corazón, y su cariño y apoyo incondicional han hecho de este lugar mi hogar. Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños y por los recuerdos que llevaré en mi corazón por siempre", sentenció el volante.

Entre los tres ciclos que tuvo en Colo Colo, Esteban Pavez acumuló 345 partidos disputados con 16 goles y 18 asistencias. Además, conquistó nueve títulos: cinco de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas.

