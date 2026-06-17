Cecilio Waterman se quedó sin el triunfo en el debut del Mundial 2026: gol al último minuto

En el debut en la Copa del Mundo, Ghana le ganó a Panamá por la cuenta mínima con un gol anotado en los últimos minutos del encuentro. Caleb Yirenkyi amargó a Cecilio Waterman, quien tuvo una clara al primer minuto del partido.

Durante la primera etapa, Panamá fue superior a Ghana. Los centroamericanos intentaron abrir el marcador ante unos africanos que no podían controlar el juego del partido.

La más clara fue al primer minuto, cuando Cecilio Waterman, el delantero de la Universidad de Concepción, sorprendió y remató al arco pero el portero, Lawrence Ati Zigi, atajó el balón sin problemas.

Luego los 34′, la selección panameña pidió penal tras un desplazamiento de los defensores ghaneses sobre el delantero Cristian Martínez. Sin embargo, el árbitro no consideró falta y ni siquiera lo revisó en el VAR.

Después en el complemento, el protagonismo se repartió en ambas selecciones. Iniciando el segundo tiempo, Jonas Adjetey cabeceó dentro del área pero el remate fue atajado sin problemas. Ghana sorprendía de entrada.

Minutos más tarde, Jiovany Ramos disparó con la pierna izquierda y el balón pasó cerca del palo izquierdo del arquero. Panamá pudo abrir el marcador, nuevamente.

No obstante, lo mejor estaría al final del encuentro. A los 90+5’, en un rápido contraataque de los africanos, Brandon Thomas desbordó por la banda izquierda y asistió a Caleb Yirenkyi quien con un potente remate anotó el 1 a 0 definitivo en Toronto, Canadá.

El elenco de Thomas Christiansen intentó ir a por el empate en los últimos minutos, pero los dirigidos por Carlos Queiroz se defendieron bien y se quedaron con el triunfo en su debut.