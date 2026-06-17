;

Cecilio Waterman se quedó sin el triunfo en el debut del Mundial 2026: gol al último minuto

Ghana venció por la cuenta mínima a Panamá en el último minuto del partido. El delantero de la Universidad de Concepción tuvo una clara al inicio del encuentro.

Lucas San Martín

TORONTO, ONTARIO - JUNE 17: Cecilio Waterman #18 of Panama and Elisha Owusu #15 of Ghana compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Ghana and Panama at Toronto Stadium on June 17, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

TORONTO, ONTARIO - JUNE 17: Cecilio Waterman #18 of Panama and Elisha Owusu #15 of Ghana compete for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Ghana and Panama at Toronto Stadium on June 17, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images) / Darrian Traynor

En el debut en la Copa del Mundo, Ghana le ganó a Panamá por la cuenta mínima con un gol anotado en los últimos minutos del encuentro. Caleb Yirenkyi amargó a Cecilio Waterman, quien tuvo una clara al primer minuto del partido.

Durante la primera etapa, Panamá fue superior a Ghana. Los centroamericanos intentaron abrir el marcador ante unos africanos que no podían controlar el juego del partido.

La más clara fue al primer minuto, cuando Cecilio Waterman, el delantero de la Universidad de Concepción, sorprendió y remató al arco pero el portero, Lawrence Ati Zigi, atajó el balón sin problemas.

Luego los 34′, la selección panameña pidió penal tras un desplazamiento de los defensores ghaneses sobre el delantero Cristian Martínez. Sin embargo, el árbitro no consideró falta y ni siquiera lo revisó en el VAR.

Más información

ADN

Después en el complemento, el protagonismo se repartió en ambas selecciones. Iniciando el segundo tiempo, Jonas Adjetey cabeceó dentro del área pero el remate fue atajado sin problemas. Ghana sorprendía de entrada.

Minutos más tarde, Jiovany Ramos disparó con la pierna izquierda y el balón pasó cerca del palo izquierdo del arquero. Panamá pudo abrir el marcador, nuevamente.

No obstante, lo mejor estaría al final del encuentro. A los 90+5’, en un rápido contraataque de los africanos, Brandon Thomas desbordó por la banda izquierda y asistió a Caleb Yirenkyi quien con un potente remate anotó el 1 a 0 definitivo en Toronto, Canadá.

El elenco de Thomas Christiansen intentó ir a por el empate en los últimos minutos, pero los dirigidos por Carlos Queiroz se defendieron bien y se quedaron con el triunfo en su debut.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad