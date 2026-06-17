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Pidió ser convocado por redes sociales, sufrió un ataque con ácido y ahora amargó a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Yoane Wissa atravesó uno de los momentos más complicados de su vida al ser atacado con ácido en su casa. Ahora, hizo historia con Congo.

Lucas San Martín

Pidió ser convocado por redes sociales, sufrió un ataque con ácido y ahora amargó a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Pidió ser convocado por redes sociales, sufrió un ataque con ácido y ahora amargó a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 / Julian Finney - FIFA

Yoane Wissa amargó el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. El delantero del Newcastle anotó al final del primer tiempo y sentenció la igualdad ante una de las favoritas en esta Copa del Mundo, Portugal.

Esta es una de las anotaciones más importantes en la carrera de Wissa. El atacante convirtió el primer gol de la historia de República Democrática del Congo en un mundial y además, cierra una dura etapa en la que estuvo cerca de retirarse del fútbol profesional.

El goleador de 29 años debutó profesionalmente en el LB Châteauroux de Francia en 2015. Sin embargo, su carrera explotó en la temporada 24/25, cuando defendía al Brentford en Inglaterra y anotó 20 goles en 39 partidos. A raíz de esto, el Newcastle lo compró por casi 60 millones de euros, pero no ha podido cumplir con las expectativas.

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De pedir ser convocado en Facebook a hacer historia con su país

Yoane Wissa nació y se formó futbolísticamente en Francia, pero sus padres son del Congo. Alrededor de los 15 años se inscribió en las divisiones menores del Châteauroux, donde comenzó jugando como arquero, después pasó al mediocampo y se quedó en la zona de ataque de manera definitiva.

De acuerdo a lo informado por O Globo, “Kovo”, como es apodado en su país, siempre estuvo decidido en querer defender a RD Congo. A sus 16 años, le escribió una carta de presentación a la federación a través de fútbol, pidiendo ser convocado y que le dieran una oportunidad en la selección.

Trece años más tarde, su nombre quedó marcado en la historia del Congo. Wissa anotó el primer gol y sumó el primer punto en la historia para su cuadro en una Copa del Mundo. En la anterior participación del Congo, en 1974, perdió sus tres partidos y no anotó.

Un ataque con ácido estuvo cerca de alejarlo del fútbol

En 2021, Wissa sufrió uno de los peores momentos de su vida. El delantero fue víctima de un ataque con ácido en su domicilio en Francia cuando estaba en medio de las negociaciones con el Brentford.

Una mujer que dijo ser aficionada del club inglés, fue a su domicilio para pedirle una fotografía, pero horas más tarde regresó y le arrojó un líquido corrosivo a su rostro que le provocó graves quemaduras en sus ojos, por lo que tuvo que ser llevado rápidamente a urgencia para realizarse una cirugía. Debido a esto, estuvo cerca de quedarse ciego, según lo que dijeron los médicos en ese momento.

Luego, la misma mujer intentó secuestrar a la hija del futbolista. Tras esto, fue detenida por la policía y condenada a casi 20 años de cárcel. En el medio de su juicio, ella afirmaba “oír voces internas” desde su adolescencia que la llevaron a realizar estos actos.

Después de un largo proceso de recuperación con un tratamiento exhaustivo, Wissa firmó con el Brentford y años más tarde realizó su mejor campaña en Europa. Ahora, es uno de las principales figuras del Congo y está disfrutando uno de los momentos históricos de su país.

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