En pleno Mundial: la llamativa reacción de Haaland y Vinícius al fichaje de Bernardo Silva en el Real Madrid

Real Madrid sorprendió a todos este miércoles al anunciar como nuevo refuerzo al crack portugués Bernardo Silva. El club español confirmó la noticia horas antes del debut de Portugal ante Congo en el Mundial 2026, partido donde Silva arrancará de titular.

El fichaje del volante luso en el cuadro “merengue” provocó la reacción inmediata de Erling Haaland, excompañero de Silva en el Manchester City.

El goleador noruego dejó un llamativo comentario en las redes sociales del Real Madrid. “Nos vemos en las semifinales @bernardocarvalhosilva", escribió Haaland, quien ayer anotó un doblete contra Irak en la Copa del Mundo.

Otro que reaccionó a la noticia fue Vinícius Junior. El atacante brasileño, que hace unos días debutó con un gol en el Mundial 2026, le dio la bienvenida al mediocampista portugués. “¡Bienvenido, hermano mío!”, comentó en el Instagram del conjunto madrileño.