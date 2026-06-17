No es solo dolor: la realidad que miles de mujeres enfrentan cada mes con la menstruación y estas cifras lo revelan
Los especialistas llaman a impulsar medidas concretas para enfrentar esta problemática.
La menstruación continúa impactando la rutina de miles de mujeres en Chile.
Así lo reveló la Encuesta de Salud Menstrual 2025, que mostró que un 63% ha dejado de realizar actividades sociales mientras menstrúa debido a los síntomas físicos.
El estudio también evidenció que un 37% de las mujeres ha ocultado que estaba menstruando y un 32% ha sentido vergüenza por ello, cifras que aumentan entre las jóvenes de 18 a 24 años.
Al respecto, los especialistas advirtieron que síntomas como los cólicos, la fatiga, los mareos y los cambios de ánimo pueden afectar la asistencia a clases, el rendimiento académico y la productividad laboral.
“El dolor menstrual, la fatiga, los cólicos, los mareos y los cambios de ánimo pueden afectar significativamente la calidad de vida, el rendimiento y la asistencia laboral o académica. No se trata de falta de compromiso, sino de síntomas reales que muchas personas menstruantes enfrentan mientras continúan cumpliendo sus responsabilidades”, señala Alejandra Lira, matrona y colaboradora en Meness Concept.
Revisa también
Además, un 11% de las encuestadas aseguró haberse sentido discriminada, rechazada o acosada debido a la menstruación. Estas situaciones ocurren principalmente en centros de estudio (36%), lugares de trabajo (34%) y la vía pública (25%).
Finalmente, los expertos también alertaron sobre la falta de acceso a productos de higiene menstrual y espacios adecuados en colegios, universidades y lugares de trabajo.
María Jesús Bascuñán, cofundadora de Meness Concept, explica: “Mientras el papel higiénico y el jabón son considerados insumos básicos en baños de colegios, universidades y lugares de trabajo, los productos de gestión menstrual siguen siendo una deuda pendiente. Garantizar el acceso a toallas higiénicas y tampones no debería verse como un beneficio adicional, sino como una condición mínima para promover la asistencia, la dignidad y el bienestar de quienes menstrúan”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.