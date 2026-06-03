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Expertos alertan por presencia de químicos en productos menstruales: estos ingredientes son preocupantes

Los especialistas llamaron a informarse sobre los materiales utilizados y a avanzar hacia regulaciones más estrictas.

Javiera Rivera

Expertos alertan por presencia de químicos en productos menstruales: estos ingredientes son preocupantes

La composición de los productos menstruales se ha convertido en un tema de creciente interés para especialistas y consumidoras en Chile.

Esto, luego que investigaciones realizadas en distintos países detectaran la presencia de químicos y materiales sintéticos en toallas higiénicas, tampones y protectores diarios.

Este escenario es preocupante, debido a que una mujer puede utilizar entre 10 mil y 15 mil productos menstruales desechables a lo largo de su vida, manteniendo un contacto prolongado con estos materiales.

Ingredientes que generan preocupación

Entre las sustancias identificadas en algunos estudios figuran los PFAS, conocidos como “químicos permanentes” por su dificultad para degradarse.

Además de ftalatos, bisfenoles, fragancias sintéticas, blanqueadores industriales y polímeros súper absorbentes.

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Según especialistas, la evidencia científica actual no ha demostrado una relación causal directa entre estos componentes y enfermedades específicas.

Sin embargo, coinciden en que la exposición acumulativa a ciertos químicos requiere más investigación y una regulación más robusta.

Al respecto, la matrona especialista en salud menstrual Paula Mella explicó que algunas molestias vulvovaginales recurrentes podrían estar asociadas a determinados materiales presentes en productos menstruales.

“Fragancias, adhesivos y algunos materiales sintéticos pueden alterar el equilibrio natural de la zona íntima, por lo que elegir productos con menos ingredientes puede favorecer el cuidado de la salud íntima”, señaló.

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