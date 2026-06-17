Ministro de la Segpres e indagatoria contra embajador Zaliasnik: “Una cosa es ser investigado y otra formalizado”

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó en conversación con ADN Hoy la situación de Gabriel Zaliasnik, designado como embajador de Chile en Israel, quien es mencionado en una investigación por eventuales delitos vinculados a conversaciones que habría sostenido con el abogado Luis Hermosilla.

Consultado sobre si el Gobierno del Presidente José Antonio Kast aplicará un criterio único frente a investigaciones judiciales que involucren a autoridades o personeros del Estado, el secretario de Estado evitó referirse al caso en detalle y señaló que las definiciones diplomáticas corresponden a otras autoridades.

Sobre la situación de Zaliasnik, García Ruminot afirmó: “No es una materia que yo conozca en detalle, pero todo lo que dice relación con los embajadores naturalmente es algo que tiene que ver nuestro Canciller y el Presidente de la República”.

El ministro agregó que prefiere ser cauteloso, ya que existen antecedentes que no maneja directamente. “Yo en eso trato de ser lo más respetuoso porque ellos tienen información que yo no tengo”, sostuvo.

“Una cosa es que la persona sea investigada y otra que llegue a ser formalizada”

En esa línea, remarcó que la continuidad o designación de embajadores depende de La Moneda y del Ministerio de Relaciones Exteriores. “El nombramiento de embajadores y la mantención en esos cargos es algo que depende exclusivamente del Canciller y del Presidente de la República”, afirmó.

Luego, al ser consultado por el estándar que debiera aplicarse a funcionarios públicos investigados o eventualmente formalizados, García Ruminot hizo una distinción. “A manera personal, haría una distinción. Una cosa es que la persona sea investigada, sea objeto de una investigación, y otra cosa distinta es que llegue a ser formalizado”, planteó.

El titular de la Segpres enfatizó que una investigación no implica culpabilidad. “Todos podemos ser objeto de una investigación, y eso no significa que seamos culpables o que seamos responsables de una ilicitud”, dijo.

Sin embargo, sobre una eventual formalización, entregó una postura más estricta: “En mi opinión, no debiera seguir”, aunque matizó que podrían existir excepciones si “las pruebas sean muy débiles” o si no hay interés público comprometido.

Finalmente, García Ruminot insistió en que el debate debe hacerse con cautela. “Me parece importante hacer la distinción entre ser investigado a ser formalizado”, concluyó.