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Compañero de Lucas Cepeda es desvinculado del Elche tras ser condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual

El delantero español Rafa Mir se encontraba a préstamo en el Elche, cedido por el Sevilla. Ambos clubes condenaron los actos de violencia.

Daniel Ramírez

Compañero de Lucas Cepeda es desvinculado del Elche tras ser condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual

Compañero de Lucas Cepeda es desvinculado del Elche tras ser condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual / Aitor Alcalde Colomer

El futbolista español Rafa Mir, compañero de Lucas Cepeda en el Elche, fue desvinculado de dicho club tras ser condenado, por un tribunal de Valencia, a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

Este miércoles, el Elche publicó un comunicado oficial para informar que Mir ya no forma parte del club. El delantero se encontraba a préstamo, cedido por el Sevilla.

"El Elche ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordados con el Sevilla y el jugador. Asimismo, el club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial", señaló el equipo donde milita Lucas Cepeda.

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Por su parte, el Sevilla también sacó un comunicado luego de que se diera a conocer la condena contra Rafa Mir. “El Sevilla manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte”, indicó el cuadro andaluz.

El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando Rafa Mir y su amigo Pablo Jara conocieron a dos mujeres en una discoteca de Valencia y, posteriormente, las invitaron a la vivienda del futbolista para seguir la fiesta.

Según la resolución judicial, Mir agredió sexualmente en la piscina y en un cuarto de baño a una de las mujeres.

A pesar de que el jugador aseguró que las relaciones fueron consentidas y negó las acusaciones, el tribunal dio credibilidad al testimonio de la denunciante, respaldado por las pruebas que fueron presentadas.

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