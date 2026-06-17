Compañero de Lucas Cepeda es desvinculado del Elche tras ser condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual
El delantero español Rafa Mir se encontraba a préstamo en el Elche, cedido por el Sevilla. Ambos clubes condenaron los actos de violencia.
El futbolista español Rafa Mir, compañero de Lucas Cepeda en el Elche, fue desvinculado de dicho club tras ser condenado, por un tribunal de Valencia, a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.
Este miércoles, el Elche publicó un comunicado oficial para informar que Mir ya no forma parte del club. El delantero se encontraba a préstamo, cedido por el Sevilla.
"El Elche ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordados con el Sevilla y el jugador. Asimismo, el club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial", señaló el equipo donde milita Lucas Cepeda.
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Por su parte, el Sevilla también sacó un comunicado luego de que se diera a conocer la condena contra Rafa Mir. “El Sevilla manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte”, indicó el cuadro andaluz.
El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando Rafa Mir y su amigo Pablo Jara conocieron a dos mujeres en una discoteca de Valencia y, posteriormente, las invitaron a la vivienda del futbolista para seguir la fiesta.
Según la resolución judicial, Mir agredió sexualmente en la piscina y en un cuarto de baño a una de las mujeres.
A pesar de que el jugador aseguró que las relaciones fueron consentidas y negó las acusaciones, el tribunal dio credibilidad al testimonio de la denunciante, respaldado por las pruebas que fueron presentadas.
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