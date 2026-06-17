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Precio de los combustibles: confirman importante baja en el valor las bencinas y el diésel desde este jueves 18 de junio

Enap también informó de la disminución del precio del gas vehicular y la no variación del kerosene.

Mario Vergara

Bencina

Bencina / TravelCouples

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este miércoles las nuevas variaciones en los precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir del jueves 18 de junio. Los ajustes destacan por una importante baja en las bencinas, el diésel y el gas de uso vehicular, mientras y el kerosene no tendrá variaciones.

De acuerdo al informe semanal de Enap, los valores se ajustarán de la siguiente forma:

  • Gasolina de 93 octanos: baja $95 por litro
  • Gasolina de 97 octanos: baja $106 por litro
  • Kerosene: sin variación
  • Diésel: baja $117 por litro
  • GLP de uso vehicular: baja $46 por litro

Enap precisó que no fija ni regula los precios al consumidor final, ya que estos son definidos por las empresas distribuidoras. Su rol es únicamente publicar las referencias que orientan al mercado, tomando como base los valores de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos y costos de transporte.

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