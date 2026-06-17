Formalizan a concejala de Lumaco por hurto: revelan qué robo desde un mall en Coquimbo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Juzgado de Garantía de Coquimbo formalizó por el delito de hurto a la concejala de la comuna de Lumaco, Yanela Flores, de 43 años, luego de ser detenida sustrayendo artículos desde un centro comercial ubicado en el sector céntrico de la ciudad.

La autoridad comunal, perteneciente al Partido Republicano, se encontraba de visita en la Región de Coquimbo con motivo de su participación en el Congreso Nacional de Concejales y Concejalas 2026.

De acuerdo con los antecedentes preliminares del caso, Flores fue sorprendida hurtando prendas de vestir y lentes desde diferentes tiendas del recinto comercial. En total, el avalúo de las especies sustraídas alcanzó los $327.870.

El hecho fue advertido por el personal de seguridad del mall a través de las cámaras de vigilancia. Los guardias procedieron a retener a la concejala en el lugar hasta la llegada de personal de Carabineros, quienes finalmente concretaron su detención.

Durante la jornada, Yanela Flores fue puesta a disposición de la justicia y formalizada por hurto, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación.