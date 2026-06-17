“Joden mucho”: Los chilenos ya no ignoran las llamadas spam y ahora las bautizan con estos insólitos nombres

Responder una llamada telefónica se ha convertido en una verdadera apuesta. Esto, ya que los fraudes son cada vez más frecuentes y han llevado a los usuarios a idear una particular forma de advertir a otros sobre estos números.

Según datos de la aplicación Truecaller, durante 2025 Chile se posicionó como el segundo país con mayor cantidad de llamadas spam a nivel mundial, con un promedio de 31 llamadas no deseadas al mes por persona.

Ante el aumento de las llamadas spam, los usuarios comenzaron a identificar los números sospechosos con nombres creativos y humorísticos para advertir a otras personas sobre su origen.

Entre los más populares registrados por Truecaller destacan:

“El primo chanta”

“Payaso solo webea”

“Joden mucho”

“Campañas políticas spam”

“Valeria deja de webiar”

“Sensual Plus Lencería”

“La que cuelga”

“Llaman y cortan”

La plataforma también reveló cuáles son los días con mayor actividad de este tipo de llamadas. Los miércoles concentran la mayor cantidad de contactos no deseados, mientras que los domingos registran una caída considerable.

El fenómeno da cuenta de una realidad que sigue afectando a miles de personas en el país y que, lejos de desaparecer, ha llevado a los chilenos a responder con una de sus herramientas más características: el humor.