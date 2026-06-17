Crisis forestal golpea al Biobío: reportan hasta 700 despidos y gremios alertan complejo escenario laboral

La crisis forestal sigue profundizándose en la región del Biobío. A las reestructuraciones de grandes compañías del sector, ahora se suman entre 600 y 700 despidos en empresas contratistas, en medio de una menor demanda internacional, caída de exportaciones, alza de costos y problemas de seguridad.

El complejo escenario preocupa a gremios y trabajadores de una de las industrias más relevantes para el empleo regional. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, las exportaciones del Biobío cayeron 21,4% en abril, en comparación con el mismo período del año anterior.

Entre los productos más golpeados aparecen la celulosa, con una baja de 26,1%, y la madera aserrada, con una caída de 23,1%.

Gremios forestales piden medidas urgentes para frenar pérdida de empleos

Desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma), llamaron a impulsar políticas que fomenten la construcción en madera y a reforzar la seguridad en las zonas forestales, dos factores que consideran claves para proteger empleos y dar continuidad a las operaciones.

El presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, señaló a Radio ADN que “cada empleo que se pierde en el sector forestal es una señal de alerta”. En esa línea, sostuvo que “hoy se requieren medidas concretas y urgentes que nos permitan sostener la actividad y proteger, en especial, a las pequeñas y medianas empresas”.

O’Ryan agregó que el país necesita “una política decidida para impulsar la construcción en madera”, capaz de generar actividad y contribuir a frenar la caída del empleo. También advirtió que “es indispensable fortalecer la seguridad”, ya que muchas pymes y contratistas realizan “enormes esfuerzos para mantenerse en el mercado”.

Desde la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) apuntaron a una acumulación de factores: incendios forestales, aumento del costo de combustibles, violencia rural y menor demanda externa.

Su presidente, René Muñoz, fue crítico con el rol del Estado. “Aquí está la tarea del Estado en entregar las condiciones para que los inversionistas, que son los privados principalmente en Chile, hagan su tarea”, afirmó.

Muñoz añadió que “el sector forestal hoy día es un desastre, y eso de Santiago no se ve”, apuntando al impacto que la crisis tiene en regiones golpeadas por la violencia y los incendios.

Los gremios coinciden en que la recuperación requerirá medidas de largo plazo para reactivar la actividad, fortalecer la competitividad y recuperar la confianza para nuevas inversiones.