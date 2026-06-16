Sala cuna universal: ministro Rau defiende financiamiento y revela cuánto impactará en cuentas del seguro de cesantía

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió las indicaciones ingresadas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso al beneficio y eliminar el actual límite de 20 trabajadoras por empresa.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado explicó que la propuesta considera una cotización de 0,35% de cargo del empleador para financiar un nuevo Fondo de Sala Cuna, administrado por el IPS.

Sin embargo, precisó que ese aporte será compensado con una reducción equivalente en las cotizaciones al seguro de cesantía.

Cómo se financiaría la sala cuna universal

Rau sostuvo que el objetivo del diseño es evitar que la ampliación del beneficio se transforme en una nueva carga para las empresas. En ese sentido, remarcó que “no podemos seguir aumentando los costos laborales”.

Según detalló el ministro, la cotización de 0,35% destinada al Fondo de Sala Cuna se compensará con una baja equivalente en el seguro de cesantía. Esa reducción se dividiría en 0,2 puntos porcentuales menos para las cuentas individuales y 0,15 puntos menos para el Fondo de Cesantía Solidario.

El titular del Trabajo reconoció que el ajuste podría tener un efecto en las cuentas individuales de los trabajadores. De acuerdo con sus cálculos, la medida podría significar una reducción cercana al 7%. Aun así, enfatizó que “esto no es un retiro de fondos, es una reducción en la cotización”.

Rau también aseguró que el sistema contará con respaldo fiscal. La propuesta incluye un aporte inicial del Estado y una garantía en caso de que el fondo no logre cubrir todos los requerimientos. “Si faltan recursos, el Estado va a complementar el fondo”, afirmó.

Respecto de la tramitación legislativa, el ministro valoró que existan señales de apoyo transversal al proyecto. Además, planteó que la propuesta no parte desde cero, sino que recoge elementos de administraciones anteriores. “Siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado. Acá no se trataba de borrar todo y partir de cero”, sostuvo.

La discusión ahora seguirá en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará avanzar en una reforma que apunta a ampliar la cobertura de sala cuna sin elevar los costos de contratación.