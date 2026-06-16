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Ministro Quiroz desdramatiza la amenaza de acusación constitucional en su contra: “Los legisladores son soberanos”

El titular de Hacienda abordó las advertencias de la oposición sobre un eventual libelo por sus estimaciones económicas, asegurando que frente a las acciones del Congreso se debe velar por el Estado de derecho.

Mario Vergara

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó las recientes advertencias emanadas desde la oposición respecto a una eventual acusación constitucional en su contra. Los cuestionamientos apuntan a supuestos recortes en salud y al debate sobre el cumplimiento de sus estimaciones financieras. Frente a este escenario, el secretario de Estado optó por la mesura institucional, señalando que “los legisladores son soberanos y están dentro de sus prerrogativas” el considerar este tipo de acciones, siempre y cuando estén “debidamente fundadas” y velen por el Estado de derecho.

El debate por las proyecciones económicas

La amenaza contra Quiroz surge impulsada, en parte, por un eventual “efecto dominó” derivado de la acusación que actualmente enfrenta el ministro Grau. En este contexto, diputados de oposición han señalado que vigilarán durante un año si el titular de Hacienda cumple o no con sus proyecciones, abriendo un flanco para una arremetida legal.

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Ante estas declaraciones, Quiroz desestimó entrar en polémicas y argumentó que “será materia de los abogados ver si basta una proyección o no para tomar una acusación”. No obstante, el ministro defendió su gestión advirtiendo tajantemente que "las proyecciones nunca son exactas en economía“, subrayando que ese es el límite de su pronunciamiento respecto a la validez de los argumentos opositores.

Distancia del caso Grau y tramitación de la megarreforma

Respecto a la situación específica de su par en el gabinete, el ministro Quiroz marcó una evidente distancia y evitó emitir juicios de valor. “Yo nunca me he pronunciado (...) porque el Ministerio de Hacienda ha buscado siempre estar por sobre ese tipo de acciones”, afirmó, asegurando que su cartera mira hacia adelante y no se involucra en ese tipo de discusiones políticas. Aun así, confirmó que si es requerido por la comisión revisora del parlamento, acudirá para “cumplir siempre mis obligaciones funcionarias”.

Finalmente, el ministro descartó que este clima de tensión afecte la tramitación de la denominada mega reforma y la ley de reconstrucción y desarrollo económico y social, que resulta vital para la región del Biobío. Quiroz enfatizó que dicha iniciativa corre por una “línea paralela” a las acusaciones y, aunque el gobierno mantiene una vocación de diálogo, rechazó la posibilidad de frenar la urgencia del proyecto para instaurar una mesa técnica, concluyendo que “detener esto con una mesa técnica es algo que no podemos considerar”.

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