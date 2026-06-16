Nicolás Grau responde acusación constitucional y acusa falta de sustento jurídico: “No basta con afirmar”

La defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau ingresó al Congreso la respuesta a la acusación constitucional presentada en su contra, rechazando los cuestionamientos del libelo y descartando haber provocado un deterioro de las cuentas fiscales.

En el escrito, el exsecretario de Estado sostuvo que la acusación se construye sobre un escenario fiscal “catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”, al no acreditar un vínculo directo entre su gestión y los efectos que se le atribuyen.

Grau cuestiona las cifras y pide acoger la cuestión previa

Uno de los principales puntos de la defensa apunta a la deuda pública. Según el libelo acusatorio, esta habría superado el 45% del PIB. Sin embargo, Grau respondió que la deuda terminó en 41,5% del PIB en 2025, “bajando por primera vez en casi 20 años”.

La defensa también abordó la proyección que atribuye a su administración cerca de US$10.500 millones adicionales en la trayectoria de endeudamiento entre 2026 y 2030. Frente a ese punto, Grau afirmó que se trata de “una imagen poderosa”, pero precisó que “esa imagen no es efectiva y no ha sido refrendada por ningún organismo multilateral, ni tampoco por clasificadoras de riesgo”.

El exministro sostuvo además que la acusación “descansa íntegramente sobre una premisa que los capítulos acusatorios no lograron acreditar”. En esa línea, remarcó que “no basta con afirmar que las proyecciones económicas no son favorables”, ya que una acusación constitucional debe demostrar un nexo causal entre una conducta específica y el resultado imputado.

Otro flanco cuestionado por la defensa es el uso de diferencias entre informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) elaborados bajo distintas administraciones. A juicio de Grau, esa comparación terminaría operando como “una presunción de culpabilidad”.

El escrito advierte que responsabilizar a un exministro por cambios en proyecciones fiscales podría afectar la institucionalidad fiscal y exponer a futuras autoridades a acusaciones por estimaciones realizadas en contextos de incertidumbre.

Finalmente, Grau solicitó acoger la cuestión previa, al considerar que el libelo no cumpliría con los requisitos mínimos para su tramitación y que no contiene una exposición clara y precisa de los hechos imputados.