Republicanos anuncian comisión investigadora tras denuncia por eventual tráfico de menores haitianos en Chile

El jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, anunció que impulsarán una Comisión Especial Investigadora en la Cámara, luego de conocerse una denuncia penal presentada por el Servicio Nacional de Migraciones por eventuales operaciones vinculadas al tráfico ilícito de menores haitianos.

La acción apunta a indagar el ingreso irregular de ciudadanos de Haití a Chile desde 2014, especialmente en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes.

Según sostuvo Moreno en sus redes sociales, “como bancada del Partido Republicano queremos anunciar que iniciaremos una CEI para esclarecer los hechos sobre la inmigración irregular de ciudadanos haitianos desde 2014 a la fecha”.

“En especial en lo que respecta a niños y eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales de estos”, afirmó.

El parlamentario precisó que la comisión buscará revisar antecedentes de distintos gobiernos. “Esto incluirá los periodos de la expresidenta Bachelet hasta el expresidente Boric”, afirmó Moreno, junto con pedir respaldo transversal: “Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a sumarse a esta iniciativa”.

La denuncia fue ingresada por el Sermig ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, luego de detectar hechos que podrían configurar el eventual delito de tráfico ilícito de menores de edad de nacionalidad haitiana.

La denuncia que activó la ofensiva republicana

De acuerdo con los antecedentes entregados, la investigación busca esclarecer las condiciones de arribo de vuelos chárter provenientes de Haití, que aterrizaron en Chile entre enero y octubre de 2025. El foco principal está puesto en el periodo comprendido entre enero y abril de ese año, cuando se registró el ingreso de aeronaves comerciales con una alta proporción de niños, niñas y adolescentes.

El documento fue firmado por el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y busca aportar antecedentes al Ministerio Público. Las fiscalizaciones fueron coordinadas por el Sermig, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones.

Según esos antecedentes, al menos 12 adultos, de nacionalidades chilena y extranjera, habrían ingresado reiteradamente al país como supuestos tutores o adultos responsables de grupos compuestos por entre 2 y 18 menores haitianos.

Las inspecciones documentales habrían establecido que dichos adultos no mantenían vínculos familiares reales con los niños y que no contarían con todas las autorizaciones legales exigidas por la Ley de Migración y Extranjería.

Ahora, será el Ministerio Público el encargado de determinar si los hechos denunciados configuran delito y eventuales responsabilidades.