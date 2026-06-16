Presidente Kast confirma a las nuevas autoridades en Mujer y Ciencias tras ajustes en ambas subsecretarías
Marcia Raphael asumirá en Equidad de Género, mientras que Carolina Rossi fue ratificada de manera definitiva al frente del área científica.
El Presidente José Antonio Kast confirmó este martes cambios en dos subsecretarías de su Gobierno, oficializando la salida de Daniela Castro de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género y el nombramiento de Carolina Rossi en la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Mediante un comunicado, Presidencia informó que Rossi, quien ejercía como subrogante tras la salida de Rafael Araos, asumirá de forma definitiva el cargo.
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El Ejecutivo destacó su trayectoria en innovación y tecnologías emergentes, afirmando que su designación “da continuidad al trabajo desarrollado por la cartera” en investigación y desarrollo científico-tecnológico.
En paralelo, Marcia Raphael fue designada como nueva subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, en reemplazo de Castro, quien ocupaba el cargo desde el 11 de marzo. Hasta ahora, Raphael se desempeñaba como seremi de Desarrollo Social y Familia en la región de Aysén.
Desde La Moneda señalaron que el Mandatario valoró “la disposición de las nuevas autoridades para asumir estos desafíos” y agradeció a Daniela Castro por su “trabajo y compromiso al país”.
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