Tribunal descarta aplicar Ley Nain-Retamal: rechazan recurso de nulidad de oficial condenado por dejar ciego a joven durante protestas de 2019

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena de siete años de presidio efectivo contra el capitán de Carabineros Pablo Andrés Carvajal Díaz, declarado culpable de apremios ilegítimos calificados por disparar y dejar con pérdida parcial de visión a Brandon González durante una manifestación realizada el 28 de octubre de 2019.

La Octava Sala rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del oficial, que buscaba revertir la sentencia y aplicar en su favor la Ley Nain-Retamal. Sin embargo, el tribunal sostuvo que los hechos acreditados en el juicio son incompatibles con una hipótesis de legítima defensa.

En el fallo, la Corte afirmó que el acusado actuó “sin sujetarse a su normativa reglamentaria” y recalcó que “al momento de los hechos no existía ninguna agresión ilegítima”, requisito esencial para justificar el uso de la fuerza.

El funcionario actuó con “dolo directo”

Los jueces también descartaron que el disparo haya sido producto de un acto reflejo. Según la resolución, el funcionario actuó con “dolo directo”, considerando que tras herir a la víctima realizó un segundo disparo a corta distancia y por la espalda, por lo que “no pudiendo verosímilmente sostenerse la existencia de actos reflejos consecutivos”.

La investigación fue encabezada por la fiscal Ximena Chong junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la PDI. El funcionario nunca estuvo detenido durante la tramitación de la causa.

Relato de la víctima

Respecto de lo ocurrido, Brandon González relató que tras recibir el impacto en el ojo cayó al suelo y continuó siendo atacado. "Me tiré al piso (...) uno de ellos, el mismo que me disparó en el ojo, vuelve a dispararme en tres oportunidades más", declaró.

La víctima afirmó que además recibió impactos en la espalda y una nalga mientras pedía ayuda. Con esta decisión, la Corte dejó firme la condena impuesta en primera instancia contra el capitán de Carabineros.