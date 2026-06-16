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EN VIVO. Portugal se impone tempranamente a Congo en su debut por el Mundial 2026

Este miércoles, Cristiano Ronaldo busca establecer dos récords en su debut en la cita planetaria de Canadá, Estados Unidos y México.

Nicolás Lara Córdova

Portugal se impone tempranamente a Congo en su debut por el Mundial 2026

Portugal se impone tempranamente a Congo en su debut por el Mundial 2026 / RONALDO SCHEMIDT

La selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, hará su debut en el Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo. Ambas selecciones se enfrentarán este miércoles 17 de junio en el Estadio Houston, ubicado en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo buscará establecer dos récords en este encuentro: convertirse en el futbolista con más participaciones en Copas del Mundo (actualmente suma cinco) y transformarse en el primer jugador en marcar goles en seis ediciones distintas del torneo.

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Por su parte, República Democrática del Congo volverá a disputar una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia. Su única participación anterior fue en Alemania 1974, cuando clasificó bajo el nombre de Zaire. Ahora, en Estados Unidos, intentará dar la sorpresa en el Grupo K.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. Congo por el Mundial 2026?

El partido entre Portugal y Congo, válido por la primera jornada del Grupo K, se disputa este miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el NRG Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Portugal vs. Congo?

En Chile, el compromiso entre Portugal y Congo podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO, DAZN y Paramount+.

Además, podrás seguir el minuto a minuto y todos los detalles de este encuentro a través de ADN.cl.

EN VIVO | Portugal 1-0 Congo | NRG Stadium, Houston

Goles: 1-0; 6′ Joao Neves (POR)

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