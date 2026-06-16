Orgullo chileno: periodista Mónica González es reconocida con el premio World Press Freedom Hero 2026

La periodista chilena Mónica González, Premio Nacional de Periodismo 2019, fue distinguida como una de las ganadoras del World Press Freedom Hero 2026, otorgado por el International Press Institute (IPI) y el International Media Support (IMS).

El reconocimiento distingue a periodistas con aportes relevantes al periodismo independiente en contextos de riesgo para la libertad de expresión.

En esta edición, González comparte el galardón con la periodista filipina Patricia Evangelista y con reporteros independientes de Hungría. La ceremonia de entrega se realizará en el Festival Gabo, entre el 24 y el 26 de julio en Bogotá, Colombia.

Las felicitaciones hacia Mónica González

Desde la Fundación Gabo señalaron: “Mónica González, nuestra presidenta del Consejo Rector, ha sido reconocida como la World Press Freedom Hero 2026 por su incansable trayectoria y valentía”.

En tanto, el periodista Nicolás Sepúlveda afirmó: “El International Press Institute, con sede en Viena, acaba de otorgar el World Press Freedom Hero 2026 a Mónica González, fundadora del periodismo de investigación en Chile y maestra de muchos que nos dedicamos a este oficio. ¡Un orgullo para Chile!”.

El International Press Institute, con sede en Viena, acaba de otorgar el World Press Freedom Hero 2026 a Mónica González, fundadora del periodismo de investigación en Chile y maestra de muchos que nos dedicamos a este oficio.



¡Un orgullo para Chile! pic.twitter.com/pkXCLf8Cqd — Nicolás Sepúlveda Gambi (@niko_sepulveda) June 16, 2026

González es una de las principales referentes del periodismo en Chile, fundadora del Centro de Investigación Periodística (CIPER), con una trayectoria vinculada a la defensa de la libertad de prensa, los derechos humanos y la formación de periodistas.