El insólito castigo a hincha de la U de Chile por insultar a “Paqui” Meneghini / Twitter @TioYabi31

En marzo pasado, en el empate de la U de Chile ante U de Concepción, aquel resultado sentenció la permanencia de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca del cuadro azul.

Tras aquel compromiso, se viralizó la imagen de algunos fanáticos del cuadro azul gritándole en duros términos al DT argentino cuando este salía de la cancha del Nacional rumbo a camarines.

Una de aquellas personas es Daniela Ríos, quien denunció días más tarde que Azul Azul le aplicó el código 102 por violencia en los estadios.

El detalle de la sanción se dio a conocer durante este martes, donde el sitio En Cancha especificó que la fanática de la U de Chile quedó sancionada con ocho años sin ingresar a los recintos deportivos.

Al respecto, se justifica dicho castigo por dos infracciones: cuatro años por incitación a la violencia mediante intimidación y otros cuatro años por amenazas al cuerpo técnico de la U de Chile.

Así las cosas, por gritos que se dan naturalmente en cualquier estadio del fútbol chileno (sin llegar a los golpes ni nada parecido, claro), una fanática de la actividad no podrá ingresar a una cancha hasta 2034.