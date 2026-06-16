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CAE en cifras: Tesorería revela que 558 mil personas mantienen deudas y casi el 90% registra ingresos inferiores a $1,5 millones

El organismo detalló además que el 70% de la morosidad se concentra entre los 29 y 37 años y defendió los mecanismos de cobro aplicados a los deudores.

Martín Neut

TGR - CAE

TGR - CAE

La Tesorería General de la República (TGR) entregó una radiografía de los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), revelando que el 70% de la deuda se concentra en personas de entre 29 y 37 años.

Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el tesorero general, Hernán Nobizelli, informó que actualmente existen 558 mil deudores en mora dentro de la cartera de la institución. Además, señaló que cerca del 90% registra ingresos inferiores a $1,5 millones mensuales.

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Según explicó la autoridad, la mitad de los morosos tiene entre 30 y 35 años. “Si ampliamos un poco ese rango, el 70% de la deuda se concentra entre 29 y 37 años”, afirmó.

“El 9,28% del total tiene una deuda”

Nobizelli también destacó que las personas de 34 años representan el grupo más numeroso entre los deudores. “El 9,28% del total (...) tiene una deuda de 397 mil millones”, indicó.

Durante la sesión, el tesorero defendió los procesos de cobranza y embargos realizados por la institución, argumentando que responden a un mandato legal. Además, sostuvo que los tribunales han respaldado mayoritariamente estos procedimientos.

“Estos deudores puede tomar un convenio”

“Hay un 83% de los recursos de protección que han sido declarados inadmisibles por los tribunales superiores”, señaló.

Finalmente, destacó las facilidades de pago disponibles para los deudores, indicando que el 81% puede acceder a convenios con un pago inicial de una UTM.

“Las soluciones que hemos dado accesibles para los deudores tienen que ver con que el 81% de estos deudores puede tomar un convenio de pago con tan sólo 1 UTM”, afirmó.

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