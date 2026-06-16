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De un congreso municipal a la comisaría: La “delictual” tarde de una concejala detenida por robar en un mall

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, una concejala activa de la comuna de Lumaco fue detenida al interior del Mall Vivo Coquimbo.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno Referencial

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Lo que debía ser una semana de capacitación y debate político terminó en un verdadero escándalo policial.

La tarde de este martes, una concejala activa de la comuna de Lumaco fue detenida al interior del Mall Vivo Coquimbo, tras ser acusada de perpetrar un presunto hurto en dos reconocidas tiendas comerciales del recinto, según Diario El Día.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el procedimiento se gestó luego de que los guardias de seguridad del centro comercial retuvieran a la mujer tras percatarse de la situación.

Tras revisar las cámaras de vigilancia y levantar las actas respectivas, se solicitó la presencia policial para trasladar a la imputada a una unidad de la zona.

Con el correr de las horas, se confirmó que la detenida corresponde a Yanela Mabel Flores Cárdenas (43 años), quien ejerce como concejala en la Región de La Araucanía.

La autoridad comunal se encontraba en la zona norte del país con un fin oficial: participar en el “Encuentro Nacional de Concejales 2026”, evento que se está desarrollando precisamente en la Municipalidad de Coquimbo.

Según la información preliminar del caso, Flores Cárdenas habría ingresado a los locales comerciales para sustraer especies sin pagar. El detalle de lo recuperado ascendería al monto de $327.870 por tres prendas de vestir y un par de lentes.

Según el reporte de las fuerzas de orden, la concejala de 43 años no registra antecedentes penales anteriores a este incidente. El hecho ha generado profunda sorpresa entre los asistentes al congreso municipal, mientras se espera que la autoridad pase al respectivo control de detención durante las próximas horas.

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