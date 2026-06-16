Un inusual espectáculo iluminará el cielo durante tres días: cuándo y cómo se podrá en Chile

Los amantes de la astronomía tendrán una oportunidad especial durante esta semana. Entre el 16 y el 18 de junio será posible observar a Venus, Júpiter y Mercurio en el cielo, donde varios cuerpos celestes aparecerán agrupados.

El evento podrá apreciarse a simple vista durante el atardecer y alcanzará sus mejores condiciones de observación entre las 18:00 y las 19:00 horas, especialmente cerca de las 18:30.

Aunque suele conocerse como una “alineación planetaria”, los expertos explican que no se trata de una fila perfecta de planetas en el espacio.

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Más bien, es un efecto visual que ocurre porque, desde la perspectiva de la Tierra, distintos astros parecen ubicarse muy cerca unos de otros.

Durante estos días será posible observar a Venus, Júpiter y Mercurio junto a la Luna, formando un llamativo conjunto en el cielo. La recomendación es mirar hacia el norponiente, en dirección al lugar donde se oculta el Sol.

El fenómeno podrá verse desde gran parte de Chile, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Sin embargo, Mercurio será el objeto más difícil de identificar debido a que aparecerá muy cerca del horizonte.