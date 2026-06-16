México - Corea del Sur: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

México y Corea del Sur, los dos líderes del Grupo A, animarán un interesante duelo este jueves 18 de junio por la segunda fecha de la fase grupal del Mundial 2026.

La selección mexicana viene de firmar un positivo debut en esta Copa del Mundo, derrotando por 2-0 a Sudáfrica. Sin embargo, el “Tri” sufrió la expulsión de su capitán, César Montes, quien se perderá el partido de este jueves.

El combinado asiático también celebró en su estreno mundialista, donde venció por 2-0 a República Checa con una actuación sobresaliente de los mediocampistas Hwang In-beom y Lee Kang-in.

Ahora, mexicanos y surcoreanos se medirán en un partido clave, donde el ganador quedará como líder exclusivo del Grupo A y pondrá un pie en los dieciseisavos de final.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El duelo entre México y Corea del Sur, válido por la segunda fecha del Grupo A, está programado para este jueves 18 de junio a las 21:00 horas de Chile. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara.

¿Cómo y dónde ver en vivo el México vs. Corea del Sur?

En Chile, el partido entre México y Corea del Sur se podrá ver en televisión a través del canal DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.