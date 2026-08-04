Drama en Carahue tras las intensas lluvias: al menos 100 casas permanecen bajo el agua

Un complejo escenario enfrentan los habitantes de Carahue, en la Región de La Araucanía, luego de que las intensas precipitaciones dejaran cerca de 100 viviendas bajo el agua y afectaran la conectividad de distintos sectores de la comuna.

De acuerdo con el último balance de Senapred, la emergencia mantiene a 435 personas aisladas y cinco damnificadas.

El organismo también reportó 300 viviendas con daño menor y una con daño mayor, mientras continúan las evaluaciones en terreno.

A nivel regional, La Araucanía presenta la situación más compleja del país, con 1.168 personas damnificadas y 5.613 aisladas producto de las inundaciones, desbordes de cursos de agua y cortes de caminos registrados durante los últimos días.

Las autoridades y equipos de emergencia permanecen desplegados para entregar ayuda, evaluar los daños y recuperar la conectividad. El balance podría aumentar a medida que sea posible acceder a los sectores que todavía permanecen incomunicados.