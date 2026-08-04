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Drama en Carahue tras las intensas lluvias: al menos 100 casas permanecen bajo el agua

El desborde provocado por el sistema frontal mantiene a cientos de personas aisladas. Senapred contabiliza más de 300 viviendas con distintos niveles de afectación en la zona.

Juan Castillo

Matías Gallegos

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Un complejo escenario enfrentan los habitantes de Carahue, en la Región de La Araucanía, luego de que las intensas precipitaciones dejaran cerca de 100 viviendas bajo el agua y afectaran la conectividad de distintos sectores de la comuna.

De acuerdo con el último balance de Senapred, la emergencia mantiene a 435 personas aisladas y cinco damnificadas.

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El organismo también reportó 300 viviendas con daño menor y una con daño mayor, mientras continúan las evaluaciones en terreno.

A nivel regional, La Araucanía presenta la situación más compleja del país, con 1.168 personas damnificadas y 5.613 aisladas producto de las inundaciones, desbordes de cursos de agua y cortes de caminos registrados durante los últimos días.

Las autoridades y equipos de emergencia permanecen desplegados para entregar ayuda, evaluar los daños y recuperar la conectividad. El balance podría aumentar a medida que sea posible acceder a los sectores que todavía permanecen incomunicados.

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