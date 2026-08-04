Menos Becas Chile: cómo cambia el mapa de posgrados en el extranjero y cuánto cuestan

El acceso a estudios de posgrado en el extranjero atraviesa un período de cambios en Chile. La disminución progresiva de las Becas Chile, en magíster y posdoctorados, el aumento de los costos de matrícula y costo de la vida, han obligado a miles de profesionales a buscar nuevas alternativas de financiamiento.

La situación también cobra relevancia tras la revisión que realiza el Ejecutivo al programa Becas Chile. Según antecedentes del Gobierno, más de 1.600 beneficiarios se mantienen en situación de incumplimiento y 379 casos ya se encuentran judicializados.

En conversación con ADN, el cofundador de Bridge Group, Enrique Bone, explicó que el panorama viene cambiando desde hace varios años y que la percepción de muchas personas es que estudiar en el extranjero se ha vuelto cada vez más difícil.

“Hemos visto una baja de postulantes a Becas Chile. Existe una sensación de las personas de que ya no pueden estudiar afuera, ya no existen las opciones de financiamiento. Se agota ese sueño”, señaló Bone, cuya empresa busca facilitar el acceso al financiamiento de tu posgrado en Chile y el extranjero.

Otro factor tiene que ver con la situación geopolítica en el mundo y las visas para Estados Unidos e Inglaterra, que ya no son tan sencillas de acceder.

Entre los destinos que concentran mayor interés destacó a Reino Unido, España y Francia, mientras que Asia comienza a ganar protagonismo, gracias al posicionamiento internacional de universidades chinas.

¿Cuánto cuesta estudiar fuera de Chile?

Los costos siguen siendo uno de los principales obstáculos. De acuerdo con los datos que maneja Bridge Group, un posgrado internacional puede requerir inversiones de entre 40 mil y 60 mil dólares, incluyendo matrícula, alojamiento y gastos de vida.

En programas de negocios o MBA de alto nivel, el costo puede superar incluso los 100 millones de pesos. Pese a ello, Bone sostiene que existen alternativas para reducir significativamente esos montos mediante becas y apoyos institucionales.

“Hay universidades que casi no te cobran nada”, aseguró, agregando que el primer paso es explorar todas las oportunidades de financiamiento disponibles antes de descartar el proyecto.