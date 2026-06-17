¿Cuáles son los máximos goleadores de Chile en los Mundiales? Hay 11 que anotaron más de una vez / ALEXANDER NEMENOV

A diferencia de otras notas sobre goles, que quedaron obsoletas muy rápido por la magia goleadora de Lionel Messi, esta información quedará actualizada, lamentablemente, por cuatro años más.

Se trata de la lista de goleadores de la selección chilena en Mundiales, la que comenzó en 1930 y se mantendrá incólume hasta 2030, cuando se cumpla el centenario de las Copas del Mundo.

En total son 24 chilenos que han convertido en citas planetarias adultas, con dos delanteros que está en el olimpo de la Roja: son zurdos, que brillaron en Universidad de Chile y que jugaron contra Italia en el Mundial en que se consagraron.

Marcelo Salas (Francia 1998) y Leonel Sánchez (Chile 1962): 4 goles

Guillermo Subiabre, Carlos Vidal (ambos de Uruguay 1930), Atilio Cremaschi (Brasil 1950), Rubén Marcos (Inglaterra 1966), Jorge Toro, Jaime Ramírez y Eladio Rojas (todos con 2 en Chile 1962), Jean Beausejour (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y Alexis Sánchez (Brasil 2014): 2 goles .

. Fernando Riera, Andrés Prieto, Jorge Robledo (todos en Brasil 1950), Sergio Ahumada (Alemania Federal 1974), Juan Carlos Letelier, Gustavo Moscoso y Miguel Ángel Neira (todos en España 1982), José Luis Sierra (Francia 1998), Rodrigo Millar y Mark González (Sudáfrica 2010), Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Jorge Valdivia (todos en Brasil 2014): 1 gol.

En esta lista hay ilustres ausentes y que están entre los seis máximos goleadores de la historia de la Roja: Iván Zamorano, Arturo Vidal y Carlos Caszely.