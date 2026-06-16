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Intensifican búsqueda de mujer de 53 años desaparecida en Chiloé: se le perdió el rastro tras cuidar animales

La mujer no regresó a su domicilio luego de realizar labores rurales junto a su esposo. Carabineros pidió entregar cualquier antecedente que ayude a ubicarla.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Intensifican búsqueda de mujer de 53 años desaparecida en Chiloé: se le perdió el rastro tras cuidar animales

Intensifican búsqueda de mujer de 53 años desaparecida en Chiloé: se le perdió el rastro tras cuidar animales

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Un amplio operativo de búsqueda se mantiene en la comuna de Quellón, al sur de Chiloé, para dar con el paradero de una mujer de 53 años que permanece desaparecida desde este lunes en el sector rural de San Juan de Chadmo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la mujer se encontraba junto a su esposo realizando labores habituales de cuidado de animales.

Sin embargo, posteriormente solo el hombre regresó al domicilio familiar, lo que encendió las alertas entre sus cercanos.

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El jefe de la Prefectura de Carabineros de Chiloé, coronel Enrique Gutiérrez, explicó que el esposo advirtió que su pareja no había retornado a la vivienda, por lo que inició una búsqueda por los alrededores del domicilio.

Según detalló el oficial, “debido a que el hombre no dio con el paradero de la mujer, informó de la situación a su nuera, quien concurrió a la comisaría de Quellón para interponer una denuncia por presunta desgracia”.

Tras la denuncia, personal policial inició diligencias en el sector para intentar ubicar a la mujer. Las labores se han desarrollado durante la mañana de este martes, aunque hasta ahora no han arrojado resultados positivos.

El operativo se concentra en una zona rural de difícil desplazamiento, donde la mujer fue vista por última vez mientras realizaba tareas asociadas al cuidado de animales. Carabineros mantiene patrullajes y rastreos en los alrededores, junto con el levantamiento de información entre vecinos y familiares.

Durante los últimos minutos, la institución realizó un llamado público a la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a establecer el paradero de la mujer desaparecida.

Las autoridades pidieron que quienes tengan antecedentes sobre su ubicación o información relevante se comuniquen con Carabineros o acudan a la unidad policial más cercana.

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