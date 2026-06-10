Familias de María Elcira Contreras y María Ignacia González llegan al Congreso: exigen más recursos en búsqueda de desaparecidos

Familiares de María Elcira Contreras y de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, llegaron este miércoles al Congreso Nacional en Valparaíso para exponer la situación de las personas desaparecidas en Chile y pedir medidas que permitan fortalecer las búsquedas y las investigaciones.

Se trata de dos de los casos más mediáticos de los últimos años. María Elcira Contreras desapareció en Limache durante la celebración del Día de la Madre de 2024, mientras que la concejala María Ignacia González fue vista por última vez el 15 de junio de 2025.

La actividad reunió además a agrupaciones de familiares de personas desaparecidas provenientes de distintas regiones del país. El objetivo fue plantear a los legisladores la necesidad de aumentar los recursos destinados al Ministerio Público y a las instituciones encargadas de las búsquedas.

En el caso de María Elcira Contreras, la investigación sumó recientemente un nuevo fiscal y durante los últimos días se realizaron nuevas diligencias y rastreos en el sector de Fundo Las Tórtolas, en Limache. En tanto, en la causa por la desaparición de María Ignacia González, una de las pistas investigadas corresponde al hallazgo de una patente de vehículo que podría aportar antecedentes relevantes.

La vocera de la familia de María Elcira Contreras y nieta de la adulta mayor, Carla Hernández, afirmó que la visita al Congreso busca mantener vigentes estos casos y promover cambios institucionales.

“Para mí, el motivo de estar acá es visibilizar los casos de desaparición en Chile, por qué se les da tan poca importancia. Hay una ley, la Ley de Extraviados 21.500, que no está plenamente vigente, no está el protocolo unificado, y creemos que es muy importante que esté el protocolo y también el sistema interconectado”, señaló.

Además, agregó que “ya son dos años desde que mi abuela desapareció y todavía no está implementado. Entonces creemos que es una falencia grave”.

Los detalles

Las familias fueron recibidas por parlamentarios, entre ellos el diputado de la Democracia Cristiana, Cristian Mella. La instancia también contó con la participación de familiares de María Ignacia González, quienes continúan exigiendo respuestas sobre el paradero de la concejala.

Con la actividad, los asistentes buscaron no solo mantener la atención sobre estos dos casos, sino también impulsar medidas que permitan agilizar la búsqueda de cientos de personas desaparecidas en el país.