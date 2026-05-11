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Buscan a dos personas extraviadas en la Sierra de Ramón tras ascenso al Cerro Provincia

Diego Arancibia y Justo Orellana subieron el sábado al Cerro Provincia y no han regresado. Socorro Andino y GOPE trabajan en la búsqueda.

Juan Castillo

Buscan a dos personas extraviadas en la Sierra de Ramón tras ascenso al Cerro Provincia

El Cuerpo de Socorro Andino de Chile informó el inicio de un operativo de búsqueda para dar con el paradero de dos personas extraviadas en la Sierra de Ramón, en la precordillera de Santiago.

Se trata de Diego Arancibia González y Justo Orellana Espinoza, quienes ascendieron al Cerro Provincia durante la mañana del sábado con el objetivo de realizar la “Travesía de la Sierra de Ramón” durante la jornada.

Sin embargo, hasta este lunes no han regresado ni se han comunicado con sus familiares.

Socorro Andino y GOPE trabajan en la precordillera de Santiago

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De acuerdo con la declaración de la Delegación Metropolitana del Cuerpo de Socorro Andino, amigos de las personas extraviadas reportaron la desaparición a través del número de emergencias 136, activando las labores de búsqueda en el sector.

Actualmente, equipos del Socorro Andino y del GOPE de Carabineros se encuentran desplegados en la zona, realizando rastreos para ubicar a ambos excursionistas. La búsqueda se concentra en un área de alta complejidad geográfica, con rutas extensas y exposición a cambios de temperatura.

La Sierra de Ramón es un cordón montañoso visible desde el sector oriente de la capital y cuenta con diversas cumbres, entre ellas el Cerro Provincia, el Cerro San Ramón, el Cerro Punta de Damas y el Cerro Minillas.

Por ahora, las labores continúan sin que se haya informado oficialmente el hallazgo de los excursionistas. Las autoridades y equipos de rescate llaman a entregar cualquier antecedente que pueda ayudar a ubicar a los dos hombres extraviados.

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