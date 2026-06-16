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VIDEO. Experto en ciberseguridad lanza dura advertencia sobre popular aplicación: “Debería estar prohibido para menores de 14 años”

En conversación con Andrea Obaid en Tecnociencia, Daniel Álvarez ,el exdirector de la ANCI, entregó recomendaciones para evitar engaños y proteger a menores en entornos virtuales.

Martín Neut

Andrea Obaid

Tecnociencia CAP 15

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El nuevo capítulo de Tecnociencia aborda los riesgos cotidianos de internet, desde fraudes digitales hasta amenazas que afectan a niños y adolescentes.

En conversación con Andrea Obaid, el exdirector de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Daniel Álvarez, entregó recomendaciones concretas para proteger cuentas, dispositivos y familias.

Sobre la seguridad personal, el experto fue enfático: “Las contraseñas son la puerta de entrada a demasiados aspectos de nuestra vida privada”.

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“Reducir el riesgo hasta en un 80%”

Por eso recomendó usar claves robustas, no compartirlas “ni siquiera con los amigos más cercanos” y activar el doble factor de autenticación.

Según explicó, “con esas dos medidas, una buena contraseña y además un doble factor de autenticación, se puede reducir el riesgo hasta en un 80%”.

Álvarez también lanzó una advertencia tajante frente a llamadas, mensajes o correos sospechosos: “Si alguien le llama para pedirle un código o una contraseña, siempre es estafa”.

Álvarez insiste en que “nunca un banco, nunca una institución financiera, nunca una organización seria” solicitará esos datos por teléfono. En la misma línea, llamó a asumir una “conducta de confianza cero” frente a contactos inesperados.

El problema de Roblox

Respecto a niños y adolescentes, señaló que muchas familias “tenemos la ilusión de que tenemos control parental”, cuando en realidad los menores suelen encontrar formas de comunicarse fuera de los canales visibles para los adultos.

Incluso advirtió que existen plataformas de videojuegos con espacios privados difíciles de supervisar. En ese contexto, fue especialmente crítico con una aplicación.

Roblox es una plataforma que debería estar prohibida para menores de 14 años, sin duda alguna”, recordó además que en Chile “tuvimos un caso de secuestro de una menor de edad que la contactaron por Roblox”, calificando la situación como “grave” y “crítica”.

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