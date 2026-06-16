¿Puede la IA sentir empatía? El inesperado freno que los consumidores le están poniendo a la tecnología / AndreyPopov

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en el motor operativo de las áreas de marketing actuales.

Desde la automatización y segmentación de audiencias hasta el análisis masivo de datos, las empresas la han adoptado para acelerar sus procesos. Sin embargo, en medio de esta fiebre tecnológica, los consumidores están enviando un mensaje claro: la eficiencia no reemplaza a la emoción.

Así lo demuestra la tercera edición del informe “The State of Marketing and AI”, elaborado por Canva en alianza con The Harris Poll. El estudio concluye que las campañas publicitarias más efectivas para el público general siguen estando ligadas a conceptos profundamente humanos: la autenticidad, la cercanía y la conexión afectiva con las marcas.

La discusión en la industria creativa ya no se centra en si se debe usar la IA, sino en cómo implementarla sin destruir los puentes de confianza con las audiencias.

“Durante mucho tiempo la conversación estuvo enfocada en las capacidades de la IA y en todo lo que podía aportar a las áreas de marketing. Hoy el desafío es distinto: cómo utilizar esa capacidad para potenciar la relación con las personas sin perder autenticidad en el proceso”, explica Igal Weitzman, CEO de Wise Innovation Studios.

De acuerdo con el ejecutivo de WISE (firma líder regional en innovación y IA), si bien la tecnología agiliza la lectura de patrones de comportamiento y personaliza contenidos a escala masiva, carece de las herramientas críticas para el éxito a largo plazo: el entendimiento del contexto cultural, la interpretación fina de las emociones y la construcción de relatos con identidad.

La creatividad humana como factor de diferenciación

En un mercado donde el acceso a las herramientas de IA se ha democratizado, la tecnología por sí sola ya no representa una ventaja competitiva. El verdadero valor diferencial radica en el criterio humano que la dirige.

Para Weitzman, en este nuevo escenario la empatía adquiere un rol estratégico:

La IA aporta: Eficiencia, velocidad, análisis de datos y optimización de recursos.

Eficiencia, velocidad, análisis de datos y optimización de recursos. El factor humano aporta: Empatía, contexto cultural, criterio ético y experiencias significativas.

Esta tendencia se replica de forma transversal en diversos sectores económicos. Las compañías se enfrentan hoy a un consumidor mucho más exigente que no se conforma con respuestas automatizadas; busca interacciones personalizadas, pero que se sientan reales y honestas.

El futuro del “AI Marketing”

El destino de las estrategias de comunicación comercial estará marcado por la capacidad de los equipos para hibridar ambos mundos de manera orgánica.

“Las marcas que lograrán diferenciarse serán aquellas capaces de utilizar la IA para fortalecer el vínculo con sus audiencias. El desafío no está en elegir entre tecnología o creatividad humana, sino en integrarlas para generar experiencias más valiosas y relevantes para las personas”, concluye el CEO de Wise Innovation Studios.