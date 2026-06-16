Con un Mbappé espectacular, Francia intimida en su debut en el Mundial 2026 / FRANCK FIFE

En un Mundial 2026 lleno de dudas en torno a los principales candidatos al título, Francia silenció cualquier tipo de duda con una maciza presentación ante Senegal por el inicio del grupo I.

En el MetLife Stadium, el arranque fue bastante parejo entre ambos elencos, que no podían superarse entre sí con tal de generarse chances.

De hecho, la primera ocasión clara vino al minuto 24, cuando Nicolás Jackson estrelló un disparo en el poste derecho.

¡¡LA PRIMERA FUE PARA SENEGAL: PALO, ESPALDA DE MAIGNAN Y AFUERA!! 😱



Nico Jackson puso en apuros a Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IOGrScysxi — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Ismaila Sarr tuvo otra inmejorable chance en área chica al cierre del primer lapso, forzando a Francia a reaccionar en el segundo tiempo.

En el complemento, el subcampeón planetario tuvo un desempeño infernal en ataque, con chances de Doué, Olise y Mbappé, siendo el atacante del Real Madrid quien abrió la cuenta a los 66 minutos.

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Con el empate, el cuadro de Didier Deschamps mantuvo la presión ofensiva y concretó la remontada con el remate de Bradley Barcola al minuto 82.

¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Ibrahim Mbaye, con complicidad del portero Maignan, descontó en el minuto 94, pero Kylian Mbappé, con un fantástico remate desde fuera del área, evitó cualquier atisbo de igualdad para el 3-1 final.

Con este resultado, Francia revalida credenciales en pos de superar el grupo I del Mundial 2026, donde su próximo desafío será el lunes 22 ante Irak. En tanto, Senegal buscará la revancha en aquella misma jornada, pero ante Noruega.

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA DESCONTAR! ⚽🇸🇳



Mbaye hizo la personal y le rompió el arco a Maignan para el 2-1 ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0jvJCMFh2w — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026