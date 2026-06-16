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VIDEOS. Con un Mbappé espectacular, Francia intimida en su debut en el Mundial 2026

El elenco galo aceleró a fondo en el segundo tiempo para imponerse ante Senegal.

Carlos Madariaga

Con un Mbappé espectacular, Francia intimida en su debut en el Mundial 2026

Con un Mbappé espectacular, Francia intimida en su debut en el Mundial 2026 / FRANCK FIFE

En un Mundial 2026 lleno de dudas en torno a los principales candidatos al título, Francia silenció cualquier tipo de duda con una maciza presentación ante Senegal por el inicio del grupo I.

En el MetLife Stadium, el arranque fue bastante parejo entre ambos elencos, que no podían superarse entre sí con tal de generarse chances.

De hecho, la primera ocasión clara vino al minuto 24, cuando Nicolás Jackson estrelló un disparo en el poste derecho.

Ismaila Sarr tuvo otra inmejorable chance en área chica al cierre del primer lapso, forzando a Francia a reaccionar en el segundo tiempo.

En el complemento, el subcampeón planetario tuvo un desempeño infernal en ataque, con chances de Doué, Olise y Mbappé, siendo el atacante del Real Madrid quien abrió la cuenta a los 66 minutos.

Con el empate, el cuadro de Didier Deschamps mantuvo la presión ofensiva y concretó la remontada con el remate de Bradley Barcola al minuto 82.

Ibrahim Mbaye, con complicidad del portero Maignan, descontó en el minuto 94, pero Kylian Mbappé, con un fantástico remate desde fuera del área, evitó cualquier atisbo de igualdad para el 3-1 final.

Con este resultado, Francia revalida credenciales en pos de superar el grupo I del Mundial 2026, donde su próximo desafío será el lunes 22 ante Irak. En tanto, Senegal buscará la revancha en aquella misma jornada, pero ante Noruega.

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