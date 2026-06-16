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¿Cuándo llueve en Santiago? Adelantan la “ventana clave” del regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana

Tras varios días con temperaturas sobre lo habitual para junio, el tiempo cambiará en Santiago con frío, nubosidad y una opción de chubascos. Mira aquí cómo estará el tiempo.

Javier Méndez

¿Cuándo llueve en Santiago? Adelantan la “ventana clave” del regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana

¿Cuándo llueve en Santiago? Adelantan la “ventana clave” del regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana / VICTOR HUENANTE

Santiago ha vivido un inicio de semana poco habitual para junio, con tardes templadas y máximas por sobre lo normal para esta época del año. Sin embargo, el escenario cambiará durante los próximos días en la Región Metropolitana, con una baja importante de temperaturas y una posible ventana para el regreso de la lluvia.

Según el sitio de meteorología Meteored, la estación Quinta Normal registró 22,3 °C el domingo y 22,8 °C el lunes. Para este martes 16 de junio, los modelos todavía proyectaban máximas cercanas a los 21 °C.

Pero atención, el giro en el tiempo comenzará este miércoles 17 de junio. Desde esta jornada, una nueva masa de aire influirá sobre la zona central y hará caer las temperaturas máximas.

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Acorde al portal ya mencionado, la primera opción de lluvia aparece entre la noche del miércoles y el jueves 18 de junio, aunque de manera muy acotada.

Tan solo por ahora, no se descartan algunos chubascos débiles en la ciudad, con probabilidades cercanas al 50%, pero con acumulados prácticamente imperceptibles.

La “ventana clave” llegaría el sábado 20 de junio. Para esa jornada, el modelo europeo citado por el sitio especializado muestra una probabilidad cercana al 70% de precipitaciones en la capital, aunque con montos bajos, en torno a 0,2 mm.

En simple: podría llover, pero no se espera un sistema importante para Santiago.

Eso sí, el cambio más notorio en lo inmediato sería el frío. El sábado se proyecta una máxima cercana a los 13 °C, mientras que el domingo 21, primer día oficial del invierno, también podría amanecer con temperaturas muy bajas en la RM.

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