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Su DT lo borró de la nómina para el Mundial 2026 y así le comunicó la decisión: “Una llamada bastante incómoda”

Harry Maguire contó cómo Thomas Tuchel le informó que no iría a la Copa del Mundo con Inglaterra. “Fue decepcionante”, aseguró.

Lucas San Martín

(Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

(Photo by Justin Setterfield/Getty Images) / Justin Setterfield

La nómina de Inglaterra para el Mundial 2026 dejó varias ausencias importantes, como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, quienes no fueron convocados por el técnico Thomas Tuchel.

En el caso de Maguire, conversó con el podcast The Rest is Football y reveló detalles de la charla que tuvo con Tuchel, en donde el DT le informó que no sería citado para la Copa del Mundo.

“(Tuchel) habla con todos, para ser justos. Hace videollamadas a todos... Es una llamada bastante incómoda. Es una forma bastante singular de hacerlo. Probablemente lo hace más difícil para él mismo al ver nuestras reacciones y cosas así”, señaló el defensa del Manchester United.

Dijo realmente que no podía darme una excusa, que se inclinó por los cuatro muchachos que llevaron adelante la clasificación, donde sintió que hicieron un buen trabajo durante esos seis partidos. Pero sí, dijo que no podía darme una excusa. Así es el fútbol. Fue duro de aceptar”, añadió el zaguero.

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“Me habría conformado con jugar un solo minuto... Fue decepcionante”

Harry Maguire se había convertido en un pilar fundamental de la defensa en los últimos nueve años. Incluso disputó los últimos dos Mundiales. Por lo mismo, el zaguero esperaba defender a Inglaterra en lo que sería su última Copa del Mundo.

“Tengo 33 años, así que tendré 37 en el próximo Mundial. Se ve muy lejos. Por eso quería ir a este Mundial. Como le dije al entrenador, no exigía ir para ser titular. Me habría conformado con jugar un solo minuto mientras estuviera con los muchachos. Así que sí, fue decepcionante”, sentenció el defensor.

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