Arabia Saudita - Uruguay: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Uruguay y Arabia Saudita debutan en el Mundial 2026. Los charrúas y el conjunto asiático se enfrentan en Miami, Estados Unidos, por la primera fecha del Grupo H, que también integran España y Cabo Verde.

El equipo de Marcelo Bielsa llega al torneo lejos de su mejor momento. La “Celeste” no ha conseguido ganar en sus últimas cuatro presentaciones y el clima interno dista de ser el ideal de cara a un exigente estreno en la Copa del Mundo.

En tanto, los “Halcones Verdes”, dirigidos por Georgios Donis, quieren volver a dar el golpe ante una potencia sudamericana, al igual que en Qatar 2022, cuando en la primera fecha sorprendieron a Argentina y la derrotaron por 2-1.

¿Cuándo y a qué hora juegan Arabia Saudita vs. Uruguay en el Mundial 2026?

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay, válido por la primera jornada del Grupo H, se disputa este lunes 15 de junio a las 18:00 horas de Chile. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad estadounidense de Miami.

¿Cómo ver y dónde ver en vivo el partido entre Arabia Saudita y Uruguay por el Mundial 2026?

En Chile, el compromiso entre Arabia Saudita y Uruguay será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO, Disney+ y DAZN. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.