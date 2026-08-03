Ante caída del dólar y el petróleo: ¿Bajarán los precios de los combustibles en Chile?

El dólar ha disminuido cerca de $25 durante las últimas jornadas, mientras el petróleo registró una caída superior al 5,6%, hasta ubicarse en torno a los US$83 por barril.

La combinación podría aliviar los costos de importación de combustibles y abrir espacio para menores precios en Chile, aunque el eventual traspaso a los consumidores dependerá de distintos factores.

Según Emilio Venegas, socio líder de Advisory de BDO, el movimiento responde a dos pilares: una mejor perspectiva interna, tras el crecimiento de 2,4% del Imacec de junio, y una menor presión externa ante la posibilidad de que disminuyan los enfrentamientos internacionales.

“Al parecer, la economía chilena empieza con un despegue económico, o al menos con cifras azules”, señaló.

¿Bajarán los precios de los combustibles en Chile?

La caída simultánea del dólar y del petróleo es relevante porque una parte importante del valor de los combustibles depende de los costos internacionales expresados en moneda estadounidense. Sin embargo, una baja en estas variables no significa necesariamente una reducción inmediata ni equivalente en las estaciones de servicio.

De acuerdo con ENAP, el precio final incluye el valor de paridad de importación —que considera referencias internacionales, transporte, seguros y logística—, además de impuestos, el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles y el margen definido por las distribuidoras. La estatal tampoco fija directamente los precios cobrados al público.

Venegas explicó que la posibilidad de una distensión internacional podría sostener el retroceso del crudo: “Con una potencial detención de los enfrentamientos y reiniciación del diálogo”, el escenario externo entregaría mayor tranquilidad a los mercados.

El Banco Central ya había advertido que el petróleo tuvo una incidencia importante en el aumento reciente de la inflación y proyectó que su descenso podría reflejarse en menores registros mensuales del IPC.

La atención ahora estará puesta en la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Una eventual alza podría volver a fortalecer al dólar y moderar el alivio esperado para los combustibles. Venegas estima que, sin nuevos impactos externos, el Banco Central chileno tendría espacio para mantener su tasa y que incluso podría aparecer “un leve sesgo a la baja para finales de año”.