A horas de su muerte en un accidente aéreo en Brasil, se conocieron detalles de la última voluntad del músico estadounidense Oliver Tree, quien había decidido destinar la totalidad de su patrimonio a una fundación orientada a financiar a nuevos talentos artísticos.

La decisión fue revelada en una entrevista concedida en abril pasado, donde el cantante explicó que no quería que su fortuna quedara en manos de familiares ni de eventuales herederos.

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“Mi familia no va a recibir ni un centavo”, afirmó entonces en Zach Sang Show, precisando que el único gasto contemplado para posibles hijos sería el financiamiento de sus estudios universitarios. Según detalló, los recursos acumulados por su carrera serían destinados a la fundación Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses, creada para entregar apoyo económico a artistas emergentes.

El músico explicó que el proyecto sería financiado principalmente a través de las regalías e ingresos generados por su catálogo musical. A su juicio, la obra de muchos artistas suele adquirir mayor valor tras su fallecimiento, por lo que esperaba que esos recursos permitieran impulsar nuevas generaciones de creadores. “Todo el dinero volverá a los artistas”, sostuvo durante la conversación.

Oliver Tree falleció el pasado 8 de junio a los 32 años en una colisión aérea entre dos helicópteros ocurrida en Brasil. El accidente dejó seis víctimas fatales, entre ellas cuatro jóvenes vinculados al artista y los dos pilotos de las aeronaves.

Su muerte provocó numerosas reacciones en el mundo del espectáculo, incluyendo mensajes de despedida de la cantante Melanie Martinez y del creador de contenido KSI.

Con cuatro álbumes de estudio, más de mil millones de reproducciones en YouTube y una sólida presencia en redes sociales, Oliver Tree deja como parte de su legado una iniciativa destinada a que su éxito continúe apoyando el desarrollo de nuevos artistas en el futuro.