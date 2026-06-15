“No pude...”: famoso influencer revela por qué se salvó de tragedia aérea donde murieron Gaspi y Oliver Tree

Una tragedia aérea sacudió al mundo de la música y las redes sociales este domingo 14 de junio. El choque de dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo en Río de Janeiro, en Brasil, dejó a seis muertos, entre ellos el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, popularmente conocido como Gaspi.

Sin embargo, la tragedia podría haber cobrado la vida de una víctima más: la del influencer brasileño Iae Break.

El creador de contenidos brasileño compartió horas previas del accidente con Oliver Tree y Gaspi durante la visita de ambos al país sudamericano.

De hecho, justo un día antes de la tragedia, Iae Break publicó registros en redes sociales jugando fútbol, recorriendo las calles de Brasil y realizando diversas actividades con el cantante.

Cuando se dio a conocer sobre el fallecimiento del cantante y el youtuber, el propio Iae Break reveló que lo habían invitado a participar del viaje en helicóptero. No obstante, finalmente no abordó ninguna de las aeronaves.

“Un día antes del accidente me invitaron, simplemente no pude porque ya tenía una cita que estaba programada”, confesó el influencer.

Un accidente que impactó a Brasil

El trágico accidente ocurrió durante la mañana del domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, donde dos helicópteros, por causas que aún son investigadas, chocaron en pleno vuelo.

Una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, lo que provocó un gran incendio. Entre las víctimas, figuran: Oliver Tree, de 32 años, Gaspi, de 23 años, el director audivisual Lucas Vignale, el productos Lucas Brito y los dos pilotos de los helicópteros.