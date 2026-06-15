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José Antonio Neme rompió al silencio por la pérdida que sufrió Mucho Gusto: “Me enteré bruscamente”

El panelista de Mucho Gusto dio a conocer detalles de la desvinculación que sufrió un colega el pasado viernes.

Nicolás Lara Córdova

José Antonio Neme rompió al silencio por la pérdida que sufrió Mucho Gusto: “Me enteré bruscamente”

El pasado viernes 12 de junio se dio a conocer la desvinculación de César Antonio Campos, quien dejó Mega y el programa Mucho Gusto, al que se había unido hace poco menos de un año.

En conversación con Qué te lo digo, José Antonio Neme se refirió a la salida del periodista.

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“Siempre es triste porque, además de ser un gran profesional, es una gran persona”, comentó.

“Yo me enteré súper bruscamente. La Karen (Doggenweiler) también; estábamos juntos. Entonces, tuvo que haber sido una decisión tomada por la jefatura”, indicó.

José Antonio Neme también entregó detalles sobre las posibles razones de la desvinculación que afectó a su compañero.

Se nos explicó que era un tema netamente económico y que no tenía nada que ver con su rendimiento profesional, lo cual no dudo porque es un súper movilero, muy divertido y muy carismático”, afirmó.

Entonces, esto respondió a un tema financiero, de ajustes, de números”, recalcó.

“Tú sabes... la precarización del negocio, los mismos actores con una torta publicitaria que se encoge más... No tengo más información y yo creo que no hay más información”, cerró el comunicador.

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