“Estaba en un hoyo de dolor y no era para tanto, si no había matado a nadie; caí en el copete, la comida y el juego”

Este lunes, Arturo Longton fue el invitado al panel de Mañana te cuento de Once, donde dio a conocer una lucha personal que enfrentó hace dos años.

Tras ser consultado sobre si había experimentado algún punto de inflexión durante los últimos años, Arturo Longton reveló que: “Me ha tocado vivir procesos duros. Llegué a pesar 100 kilos, estuve dos años enterrado en mi casa, tomando, comiendo, con depresión”.

De acuerdo con el ex chico reality, todo esto se desencadenó tras su paso por Tierra Brava, cuando mantuvo una relación con Shirley Arica.

“Los consejos no me sirvieron de nada y, cuando ya estás tan mal, era como salir o morir. Y dije: ‘Ya, quiero salir’”, comentó Longton, para luego reconocer que hoy se encuentra mejor.

“Me salvé de varias. Viví situaciones al límite de la autodestrucción, del autoflagelo. De meterme en un after de mala muerte, sin saber qué me iba a pasar, porque no te importa nada”, reveló.

“Fue mucho tiempo tirado en la cama. Vivía con mi mamá, pero exageré mucho porque soy muy culposo y sentía que no podía salir. Estaba en un hoyo de dolor y no era para tanto, si no había matado a nadie... Caí en el copete, la comida, el juego y lo único que hacía era salir y llorar”, agregó.

“Solo tenía a mi mamá, pero la pobre ya no daba más”

Arturo Longton profundizó en su lucha contra la depresión y comentó que durante ese periodo solo tuvo a su mamá como apoyo.

“Solo tenía a mi mamá, pero la pobre ya no daba más y era una decisión personal salir o no salir de la depresión”, comentó.

Además, aprovechó la instancia para agradecer a Pamela Díaz, a quien destacó como una de las personas que no lo abandonó durante ese proceso.

“Fue una de las pocas personas con las que hablé y siento que estuvo ahí”, dijo.

“Me refugié en el gimnasio, entreno todos los días. Somos lo que comemos, la alimentación es todo. Dejar de tomar, dejar el azúcar, te hace estar mucho más lúcido. Andas con otra motivación, porque te cambia la energía”, cerró Arturo Longton.