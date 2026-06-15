Golpe al microtráfico en el Biobío: PDI detiene a 21 personas e incauta más de 26 mil dosis de droga

La Policía de Investigaciones concretó un masivo operativo contra el microtráfico de drogas en las comunas de Lota y Coronel, en la Región del Biobío.

El procedimiento terminó con 21 personas detenidas y la reducción de 13 puntos de venta de sustancias ilícitas.

Las diligencias fueron desarrolladas de manera simultánea por equipos Modelo Territorial Cero (MT-0) de las Brigadas de Investigación Criminal de ambas comunas, en coordinación con el Ministerio Público.

Según los antecedentes policiales, el operativo permitió incautar cerca de dos kilos de droga, equivalentes a más de 26 mil dosis de sustancias ilícitas.

Operaciones Renacer y Último Golpe: el despliegue contra bandas barriales

Las investigaciones se desarrollaron bajo los nombres de Operación Renacer, en Lota, y Operación Último Golpe, en Coronel. En la primera comuna, detectives intervinieron 35 domicilios en distintos sectores y uno adicional en Santa Juana, logrando la detención de 15 personas.

De acuerdo con la información entregada, en Lota se desarticuló una organización criminal dedicada al acopio y comercialización barrial de drogas, cuyos integrantes mantenían funciones definidas y control territorial en diversos sectores.

En Coronel, en tanto, la PDI allanó 11 inmuebles y detuvo a seis personas vinculadas a un grupo dedicado a la distribución de drogas, principalmente en sectores vulnerables de la comuna.

Como resultado global de ambos procedimientos, los detectives incautaron cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis y ketamina. También se decomisó armamento, municiones, teléfonos celulares, diversas especies asociadas a la actividad ilícita y más de $2,5 millones en efectivo. Mientras que la droga incautada fue avaluada en más de $29 millones.