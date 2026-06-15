Operación “El Dorado”: desvinculan a cinco gendarmes y no se descartan nuevos detenidos por red criminal en Cárcel de Illapel

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Desvinculan a cinco gendermes y no se descartan nuevos detenidos por red criminal en Cárcel de Illapel

Un total de 16 personas imputadas, entre ellas cinco funcionarios de Gendarmería, dejó como saldo la segunda fase de la operación denominada “El Dorado”.

La investigación, liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile, desbarató una presunta estructura criminal que operaba al interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel.

El Juzgado de Garantía de Illapel fijó un plazo de cuatro meses para la investigación de una serie de delitos de alta gravedad, que incluyen asociación criminal, lavado de activos, tráfico de drogas, cohecho e ingreso de elementos prohibidos al recinto penal.

Peritajes telefónicos podrían ampliar la red de detenidos

El caso, que se originó en el año 2024, logró en su primera etapa detener a los proveedores de las sustancias ilícitas. En esta segunda fase, los operativos se extendieron por diversas localidades de la región y el país.

Debido a la gran cantidad de evidencia tecnológica incautada en las celdas y domicilios, las autoridades advierten que el número de involucrados podría aumentar a nivel nacional en las próximas semanas. Así lo confirmó el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

“Tenemos muchos teléfonos incautados, así que creemos que en esta investigación, que el tribunal dio cuatro meses para investigar, vamos a tener más información y quizás más personas involucradas. Lo importante es que el tribunal dio por acreditado prácticamente todos los delitos que había imputado el Ministerio Público”, aseguró.

Expulsión inmediata de los uniformados implicados

De los cinco gendarmes imputados por facilitar el ingreso de elementos prohibidos y colaborar con la organización, cuatro de ellos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva debido al peligro que representan para la sociedad.

Ante la gravedad de los hechos, el director regional de Gendarmería, coronel Francisco Bravo, ratificó la drástica postura institucional y la salida inmediata de los funcionarios:

“Se desvincula en forma inmediata a estas personas que se desapegan de la estructura ética y fundamental de Gendarmería”, indicó el funcionario.

El tribunal decretó los 120 días de plazo investigativo para que las policías y la fiscalía concluyan las pericias a los teléfonos celulares, lo que podría derivar en nuevas detenciones tanto dentro como fuera de la Región de Coquimbo.