VIDEO. “Gracias por prestarme la casa”: polémico registro muestra a empresario chileno compartiendo con DJ vinculada al Tren de Aragua
CHV Noticias dio a conocer este lunes un registro donde Jimena Araya, quien habría sido novia del “Niño Guerrero”, se relacionaba con un conocido empresario nacional.
El pasado viernes 12 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal “Tren de Aragua”, murió durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses.
Este lunes, CHV Noticias dio a conocer un video donde se muestra a un empresario funerario chileno, Iván Martínez, junto a la DJ Jimena Araya, quien habría sido pareja del “Niño Guerrero”.
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En el ambiente del espectáculo Jimena Araya es conocida como “DJ Rosita”, y en el registro se muestra cómo ella agradece al chileno por prestarle la casa para grabar contenido.
“Muchas gracias amigo Iván por prestarnos su casa para hacer esta campaña. ¿En qué coche va a salir hoy? ¿En el rojo? ¿En el negro? ¿O en el Lamborghini color anaranjado?“, comentó en el video.
En conversación con CHV Noticias, la investigadora venezolana, Ronna Rísquez, explicó que Jimena Araya es una vedette y DJ venezolana, quien fue vinculada con el Tren de Aragua, ya que habría ayudado a Héctor Guerrero Flores a escapar de prisión en 2012, pero que no pudo ser conectada a dicho hecho por falta de pruebas.
Al ser consultado por CHV Noticias a través de WhatsApp, Iván Martínez, no quiso referirse al video y negó conocer a Jimena Araya.
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